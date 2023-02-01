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Парламент Болгарии признал Голодомор геноцидом украинского народа

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 17:15
мемориал Голодомора в Киеве. фото Офиса президента

Парламент Болгарии принял проект решения о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом и категорически осудил его виновников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Болгарское национальное радио.

Каждая последняя суббота ноября будет отмечаться как День чествования и памяти жертв Великого голода в Украине, говорится в решении депутатов.

Парламент Болгарии воспринимает любое отрицание, оправдание и преуменьшение этого геноцида как акт уничижения памяти миллионов людей, погибших во время Голодомора, написано в документе.

Решение было принято 134 голосами "за" против 26 голосов "против", поскольку депутаты от пророссийской националистической партии Възраждане были против решения болгарского парламента, а Болгарская социалистическая партия не участвовала в голосовании.

Инициатор решения от "Демократической Болгарии" Стоян Михалев упрекнул социалистов за то, что они не извинились за снисходительное отношение к украинцам за годы пребывания у власти и за то, что не осудили это преступление против человечности. Он рассказал, как маленькие украинские дети шли в поле искать стебли пшеницы, а советская власть расстреливала их только потому, что они были голодны.

"По крайней мере по человеческой мудрости они должны были бы выйти и сказать: "Простите", - сказал депутат в обращении к БСП. Он сделал вывод, что сравнение сталинской России и гитлеровской Германии вполне уместно.

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"Там было массовое истребление", - заявил лидер "Демократической партии" Атанас Атанасов. Он раскритиковал "Възраждане", которые заявили, что "естественно" не поддержат декларацию. "Единственное, что мне приходит в голову, это то, что вы, естественно, оправдываете тех, кто осуществлял истребление", - прокомментировал Атанасов.

Напомним, в течение ноября и начале декабря парламенты ряда европейских стран приняли резолюции по Голодомору, признавая его геноцидом или преступлением против украинского народа. Среди последних, 15 декабря Европарламент признал Голодомор геноцидом

Темы: голодоморБолгария
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