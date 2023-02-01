Россияне не могут найти персонал в новую "администрацию" Херсонщины – ЦНС

Российские оккупанты не могут найти работников в новую "администрацию" Херсонщины, которую перенесли на левый берег Днепра в ноябре.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Дословно: "Россияне не могут найти персонал для работы в своей оккупационной администрации (на Херсонщине - ред.). Поэтому фактически "администрация" продолжает работать в прежнем режиме, где есть Сальдо (гауляйтер Владимир Сальдо - ред.), который имитирует деятельность, и есть указания Москвы, которые выполняют ее ставленники".

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Детали: ЦНС отмечает, что оккупанты создали на временно оккупированном левом берегу Херсонщины "гражданскую администрацию" вместо "военно-гражданской", чтобы создать иллюзию возвращения к мирной жизни. При этом в регионе до сих пор действует "военное положение".

Предыстория:

1 ноября российская оккупационная администрация Херсонской области переместилась из Херсона южнее, в Скадовск.