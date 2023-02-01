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США разоблачили сеть, помогавшую оборонному комплексу РФ в обход санкций

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 17:47
США разоблачили сеть, помогавшую оборонному комплексу РФ в обход санкций
РосОборонЭкспорт обходил санкции, фото РИА Новости

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в среду объявило о разоблачении сети из 10 физических и 12 юридических лиц, которые помогали России поддерживать военно-промышленный комплекс в обход санкций, и ввело против этих лиц ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как утверждает американское министерство финансов, сеть возглавляет российско-кипрский торговец оружием Игорь Зименков. Участники "сети Зименкова" участвовали в проектах, связанных с российским оборонным комплексом - в частности поставляли в РФ высокотехнологичные устройства после начала полномасштабной агрессии против Украины.

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Отдельные участники "сети Зименкова" также обслуживали подсанкционные государственные российские оборонные предприятия ОАО "Рособоронэкспорт" и государственную корпорацию "Ростех", которые являются ключевыми составляющими российского военно-промышленного комплекса.

По данным Минфина США, Игорь Зименков со своим сыном Джонатаном вели прямую переписку с российскими оборонными компаниями, попавшими под санкции США, и участвовали в многочисленных сделках по продаже российских средств кибербезопасности и вертолетов за рубеж.

Кроме того, Игорь Зименков поддерживал военно-промышленный комплекс Беларуси, содействуя подсанкционному белорусскому оборонному предприятию "Белспецвнештехника" (тоже находится под санкциями США) в продажах в Латинской Америке.

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"Сеть Зименкова" использовала подставные компании для перекачки денег, пытаясь при этом сохранить законный вид. В нее входят в частности сингапурская компания Asia Trading & Construction PTE Limited, которая продала российские вертолеты в Латинскую Америку от имени "Ростеха", а также российские Texel F.C.G. Technology 2100 Limited и GBD Limited и ряд кипрских юридических лиц.

Все они, а также их руководители попали под санкции США. Всего в рамках стратегии по борьбе с уклонением от санкций министерство финансов США за последний год ввело ограничения против более 100 физических и юридических лиц.

На прошлой неделе Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции против ряда компаний оборонно-промышленного комплекса России, а также приближенных к российскому президенту олигархов и чиновников, причастных к агрессии против Украины.

Темы: СШАсанкцииРосcия
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