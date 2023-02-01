Экс-замминистра культуры и еще 6 лицам сообщили о подозрении

1 февраля 2023 года НАБУ и САП сообщили семи лицам о подозрении в завладении недвижимостью госпредприятия "Национальная кинематека Украины": речь идет о 14 зданиях и сооружениях НКУ на окраине Киева ориентировочной стоимостью почти 42 млн грн.

Источник: сообщения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), данные "Детектор Медиа"

Детали: НАБУ сообщает, что благодаря усилиям антикоррупционных органов эти активы вернули государству.

Среди подозреваемых:

заместитель министра культуры Украины (2014-2019 гг.);

начальник управления Министерства культуры Украины (2017-2020 гг.)

первый заместитель генерального директора ГП "НКУ" (2016-2019 гг.);

арбитражный управляющий – управляющий санацией ГП "НКУ" (2019-2020 гг.);

два организатора преступной схемы – бенефициарные владельцы ряда ООО;

руководитель ООО – покупатель имущественного комплекса ГП "НКУ".

Действия участников преступления квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 1 ст. 366 УК (Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов) с учетом степени соучастия.

По версии следствия, на протяжении 2016-2019 годов организаторы преступной схемы разработали план, по которому под видом оздоровления (санации) ГП НКУ, которое находилось в тяжелом финансовом положении, планировали завладеть имуществом предприятия за бесценок.

Для этого они привлекли должностных лиц Минкультуры и НКУ. Те согласовали согласованный незаконный план санации и обеспечили победу в аукционе по продаже имущества заранее определенной ООО, которая к тому же приобрела здания по заниженной цене.

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Собранные в ходе расследования НАБУ и САП материалы стали основой для непризнания и отмены Хозяйственным судом города Киева результатов аукциона по продаже имущества ГП "Национальная кинематека Украины".

Законность и обоснованность решения подтвердил Верховный Суд.

Госпредприятие получило возможность вернуть в собственность незаконно утраченную недвижимость, что и сделало.

Справка: Государственное предприятие "Национальная кинематека Украины" расположено на Левом берегу Киева, возле станции метро "Лесная", на улице Киото. В советское время это была знаменитая Киевская студия научно-популярных фильмов, на которой снимались научно-популярные ленты. По данным "Детектор Медиа", четвертый питчинг Госкино зимой 2012 стал фактически последним, на котором побеждали проекты "Кинематеки".

В 2018 году Кабмин решил выделить "Кинематеке" более 9 млн грн, чтобы погасить ее задолженность. Однако "Кинематека" не воспользовалась государственными средствами для погашения задолженности, а стала распродавать имущество.

В итоге в 2019 году было продано 14 из 18 помещений государственной киностудии общей площадью более 5 тысяч квадратных метров, расположенных на более половине земельного участка "Кинематеки". Сумма проданного имущества составляла более 32 млн грн.

Предполагалось, что арбитражный управляющий намеренно завысил долг студии, включив в его состав не только имеющиеся перед кредиторами долги студии (чуть больше 9 млн грн), но и новые, решив во время санации провести ремонт помещений студии на 7 млн грн.