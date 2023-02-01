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МФЖ рассмотрит исключение представителей РФ

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 19:56

Международная федерация журналистов в среду выразила сожаление из-за выхода представителей четырех стран из-за присутствия в организации Союза журналистов России, и объявила, когда будет рассмотрено решение о возможном исключении последних.

Об этом говорится в заявлении на сайте МФЖ, которое цитирует "Европейская правда".

Там утверждается, что организация признает право членов на добровольный выход и продолжит привлекать новых членов по всему миру, "оказывая поддержку действующим членским организациям и поддерживая диалог, направленный на защиту прав журналистов и работников СМИ".

Комментируя вопрос исключения из МФЖ Союза журналистов России, в организации отметили, что уже отвечали на него странам, которые вышли, в том числе и на двух встречах в Копенгагене 20 сентября 2022 года и 27 января 2023 года.

"Несмотря на это, 19 декабря профсоюзы нордических стран заявили, что не имеют доверия к МФЖ, что они не удовлетворены тремя вопросами: "Россия", "Прозрачность" и "Демократия", - отмечается в заявлении Международной федерации журналистов.

Там добавили, что механизм исключения СЖР был задействован после того, как она в октябре 2022 года открыла четыре представительства на аннексированных Россией территориях Украины. В соответствии со статьей 16 конституции МФЖ, этот вопрос должен сначала расследовать генеральный секретарь организации, после чего - доложить исполнительному комитету.

"Отчет генерального секретаря будет представлен административному комитету 9 февраля и рассмотрен 22 февраля на внеочередной сессии исполнительного комитета, который имеет полномочия приостановить членство СЖР", - говорится в сообщении.

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Накануне представители Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии объявили о выходе из Международной федерации журналистов из-за вопросов к процессу принятия решений в организации, в том числе и из-за того, что членами организации до сих пор остаются представители контролируемых Кремлем пропагандистских ресурсов.

Медийщики четырех нордических стран объяснили свой выход якобы недемократическими практиками, неэтичным финансированием и тем, что МФЖ до сих пор не выгнала из своего состава представителей российских госСМИ.

Темы: РосcияСМИмедиа
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