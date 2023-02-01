Украина и Австрия подписали два меморандума в сфере энергетики и защиты окружающей среды

Во время визита австрийского президента Александра Ван дер Беллена в Киев в среду Украина и Австрия подписали ряд документов о взаимопонимании в сферах энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

Среди прочего, министры энергетики Украины и Австрии подписали Меморандум о взаимопонимании относительно начала партнерства в области энергетического перехода и возобновляемых источников энергии.

Он предусматривает обмен передовым опытом энергетического перехода и внедрение инновационных технологий в сфере возобновляемых источников энергии. В рамках меморандума может быть создана совместная рабочая группа Украины и Австрии.

А руководители министерств, ответственных за экологию, подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере охраны окружающей природной среды.

Он должен создать условия для сотрудничества между Украиной и Австрией в экологической сфере с учетом последствий полномасштабной войны. Речь идет о вопросах охраны окружающей природной среды и устойчивого использования природных ресурсов.

"Это еще один шаг в рамках имплементации права Евросоюза (acquis) и приближения Украины к членству в ЕС", - утверждают в ОП.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, президент Австрии Александер Ван дер Беллен 1 февраля прибыл в Украину. Он посетил Бучу и встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также передал генераторы и объявил о выделении 5 миллионов евро на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.