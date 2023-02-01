Боррель заверил, что отправка истребителей в Украину не на повестке дня ЕС

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заверил, что отправка истребителей в Украину пока не стоит на европейской повестке дня, после того как предположил, что этот вопрос вызывает разногласия среди 27 государств-членов.

На встрече с журналистами в Брюсселе глава общественной дипломатии настаивал на том, что поставки этого вида оружия является "очень противоречивым" вопросом среди государств-членов ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Эти заявления прозвучали после того, как Франция заявила о готовности предоставить боевые самолеты Киеву, в отличие от других союзников, таких как США, Германия и Великобритания, которые не обсуждают подобных шагов.

"Моя работа заключается в том, чтобы пытаться достичь консенсуса, и один из лучших способов - не занимать позиций, которые могут поставить его под угрозу", - подчеркнул высокий представитель, заявив, что сейчас 27 государств-членов должны сосредоточиться на том, чтобы сдержать свое слово и отправить танки, которые они обещали Украине.

Относительно ситуации с войной в Украине, Боррель отметил, что Россия угрожает нападением с севера, он не исключает, что это будет с территории Беларуси, с помощью которой она распылит украинские войска на фронте. "Я не думаю, что это произойдет, но никогда не знаешь", - сказал он, предупредив при этом, что если Москва начнет новое наступление, на любом фронте, то это произойдет до того, как западные танки попадут в руки украинской армии.

Как сообщалось, в понедельник президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину. В Белом доме после этого сказали, что США уже предоставляют Украине значительную военную помощь и ориентируются на потребности Киева и ситуацию на поле боя.