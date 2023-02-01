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Совбез ООН будет обсуждать войну в Украине в годовщину полномасштабного вторжения

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 20:06

Совет Безопасности ООН соберется на заседание 24 февраля 2023 года - в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно официальному расписанию работы Совбеза ООН, заседание 24 февраля будет проходить по теме "Поддержание мира и безопасности".

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Постоянный представитель при ООН Мальты, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, Ванесса Фрезьер на брифинге в среду заявила, что заседание будет проходить на высоком уровне с участием министров иностранных дел.

Она не смогла уточнить, кто именно будет представлять на заседании Украину. По ее словам, об этом будет объявлено ближе к мероприятию "из соображений безопасности".

Напомним, Украина планирует продвигать две резолюции в Генеральной Ассамблее ООН - по реализации "формулы мира" и привлечения России к ответственности за развязывание войны против Украины.

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Как сообщалось, правительство Украины стремится до конца февраля 2023 года провести ранее анонсированный саммит по предложенной Киевом "формуле мира", в роли посредника рассматривается генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Темы: ООН
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