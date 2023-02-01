Дело Халимона: НАПК выявило признаки незаконного обогащения нардепа
Национальное агентство по предотвращению коррупции по результатам мониторинга образа жизни народного депутата от "Слуги народа" Павла Халимона выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении на 10 млн грн.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на ответ НАПК на запрос
Дословно НАПК: "Национальное агентство сразу (после журналистского расследования "Слуга дома на печерском холме. Как заместитель руководителя фракции СН приобрел имение в центре Киева" – ред.) начало мониторинг образа жизни народного депутата Украины, заместителя руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Павла Халимона.
По результатам мониторинга выявлены признаки коррупционного уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении на сумму 10 млн грн".
Детали: НАПК выявило, что народный депутат имел отношения супружеского характера (совместное проживание, ведение общего быта, наличие взаимных прав и обязанностей) с женщиной, которая приобрела поместье. Об этом свидетельствуют материалы журналистского расследования, данные из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, указывающих на то, что у пары есть общий сын, и другие материалы.
В то же время, официальные доходы партнерши народного депутата с 1998 года по 2022 год без учета налогов составили лишь немногим более 2 млн грн, а цена приобретенного имения, указанная в официальном договоре, составила 10,3 млн грн. Кроме того, в 2021 году она приобрела еще 68 земельных участков общей стоимостью 1,8 млн. грн.
Дословно НАПК: "В декларации Халимона за 2020 год в качестве денежных активов указано чуть более 20 тыс. грн на банковских счетах и наличные деньги в сумме 210 тыс. долл., 225 тыс. грн и 95,5 тыс. дол. в биткоинах. Его официальные доходы за период покупки имения (2021-2022 годы) составили 1,5 млн. грн.
Однако народный депутат также купил мотоцикл BMW R 1250GS стоимостью около 750 тыс. грн и предоставил ссуду в размере 6 750 000 грн. То есть, учитывая его расходы на сумму 7499161 грн, остаток денежных активов составлял всего чуть более 220 тыс. грн".
Детали: В то же время, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит "информационно-аналитическую работу" относительно возможных правонарушений Халимона.
Предыстория:
- В январе 2023 года "Украинская правда" обнаружила, что заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон в июне 2022 года, в разгар полномасштабной войны России против Украины, приобрел роскошное имение стоимостью в миллионы гривен, оформив его на другое лицо.
- В "Слуге народа" пообещали уволить Халимона с должности заместителя главы фракции.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила генпрокурора Андрея Костина возбудить в отношении Халимона уголовное дело по факту незаконного обогащения после публикации журналистского расследования.
- В 2020 году нардепа от "Слуги народа" Павла Халимона обвиняли в вымогательстве взяток, но тогдашняя генпрокурор Ирина Венедиктова отказалась открыть уголовное производство, несмотря на наличие аудиозаписей.
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