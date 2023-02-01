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Норвегия может передать Украине БМП CV90 - СМИ

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 22:31

Правительство Норвегии изучает возможность передачи Украине определенного количества боевых машин пехоты CV90.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

По данным телеканала, министерство обороны Норвегии обратилось к генеральному штабу с просьбой рассмотреть возможность выделения определенного числа CV90.

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На запрос TV2 в норвежском Минобороны заявили, что готовят большой пакет военной помощи и постоянно оценивают соответствующие возможности.

"Правительство постоянно рассматривает вопрос, должна ли Норвегия прислать больше оружия или оборудования в Украину. Мы не комментируем такие оценки или любые текущие или дальнейшие предоставления оружия", - сказал глава ведомства Бьорн Ариль Грам.

Как пишет "Милитарный", на вооружении в Норвегии находится модернизированный вариант CV 9030N, разработанный консорциумом BAE Systems и Bofors. По последним данным, страна имеет 164 такие боевые машины пехоты.

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CV 9030N вооружена 30-мм автоматической пушкой Bushmaster II и имеет дополнительный люк командира десанта с правой стороны в кормовой части БМП. Кроме того, защита машины позволяет выдерживать попадание 30-мм снарядов.

Известно, что Норвегия находится в списке нескольких европейских стран, которые пообещали поставить танки западного образца Украине. СМИ сообщали, что Норвегия рассматривает возможность поставки Украине до 8 танков Leopard 2.

Темы: помощь УкраинеоружиеНорвегия
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