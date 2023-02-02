Обстрелы Сумщины: враг нанес 129 ударов
Четверг, 2 февраля 2023, 00:19
В течение 1 февраля российские оккупанты совершили обстрелы 4 территориальных громад Сумской области, зафиксировано 129 "прилетов".
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По Белопольской громаде россияне били из миномета (48 "прилетов"), а также было 40 выстрелов из АГС.
В Великописаревской громаде зафиксирован минометный обстрел, был 1 "прилет".
По Шалыгинской громаде оккупанты также били из миномета, зафиксировано 13 "прилетов". Кроме того, был обстрел из стрелкового оружия, в частности 5 очередей из пулемета.
В Эсманьской громаде зафиксировано 22 "прилета" из минометов.
Предварительно во всех случаях обошлось без последствий.
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