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Обстрелы Сумщины: враг нанес 129 ударов

"Украинская правда"Среда, 1 февраля 2023, 23:19
Обстрелы Сумщины: враг нанес 129 ударов
Иллюстративное фото Getty Images

В течение 1 февраля российские оккупанты совершили обстрелы 4 территориальных громад Сумской области, зафиксировано 129 "прилетов".

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде россияне били из миномета (48 "прилетов"), а также было 40 выстрелов из АГС.

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В Великописаревской громаде зафиксирован минометный обстрел, был 1 "прилет".

По Шалыгинской громаде оккупанты также били из миномета, зафиксировано 13 "прилетов". Кроме того, был обстрел из стрелкового оружия, в частности 5 очередей из пулемета.

В Эсманьской громаде зафиксировано 22 "прилета" из минометов.

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Предварительно во всех случаях обошлось без последствий.

Темы: Сумская областьобстрел
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