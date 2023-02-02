Обстрелы Сумщины: враг нанес 129 ударов

В течение 1 февраля российские оккупанты совершили обстрелы 4 территориальных громад Сумской области, зафиксировано 129 "прилетов".

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде россияне били из миномета (48 "прилетов"), а также было 40 выстрелов из АГС.

В Великописаревской громаде зафиксирован минометный обстрел, был 1 "прилет".

По Шалыгинской громаде оккупанты также били из миномета, зафиксировано 13 "прилетов". Кроме того, был обстрел из стрелкового оружия, в частности 5 очередей из пулемета.

В Эсманьской громаде зафиксировано 22 "прилета" из минометов.

Предварительно во всех случаях обошлось без последствий.