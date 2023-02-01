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Австрия выдала визы подсанкционным россиянам для участия в ПА ОБСЕ

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 23:32
Австрия выдала визы подсанкционным россиянам для участия в ПА ОБСЕ
ФЛАГ АВСТРИИ, ФОТО PIXABAY

Австрия одобрила визы для членов российской делегации в Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) несмотря на то, что все они находятся в санкционных списках Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во вторник австрийское издание Der Standard сообщило, что Австрия "позволит въезд в страну многочисленным политикам и большой группе российских журналистов" для участия в заседании ПА ОБСЕ 23-24 февраля в Вене.

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По данным Der Standard, все заявленные на сегодня члены делегации из России находятся в санкционных списках Европейского Союза - в частности глава делегации Петр Толстой и Леонид Слуцкий, известные заявлениями в поддержку войны против Украины.

В комментарии "Укринформу" министерство иностранных дел Австрии подтвердило, что россиянам выдали визы, и объяснило, что это является "юридическим обязательством со стороны Австрии как принимающего государства".

"Австрия заключила с ОБСЕ соглашение об официальной штаб-квартире, и поэтому, согласно международному праву, обязана предоставлять въезд делегатам всех государств-участников ОБСЕ", - говорят в ведомстве.

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Относительно того, что большинство членов делегации россиян ПА ОБСЕ находятся в санкционном списке Евросоюза, в МИД Австрии заявили, что "санкции ЕС предусматривают исключение из запрета на въезд именно для таких случаев - то есть для государств со штаб-квартирами ОБСЕ и международных организаций".

"В этой связи мы, конечно, заранее тесно консультируемся с нашими партнерами (в том числе и с Украиной) и информируем их о процедуре", - добавили в австрийском МИД, отметив, что в этих случаях "разрешение на въезд будет действительно исключительно для участия в заседании организации, которое начнется 23 февраля и завершится 24 февраля 2023 года".

Напомним, что в летнем и осеннем заседаниях Парламентской ассамблеи ОБСЕ представители России участия не принимали - Великобритания и Польша соответственно отказались от выдачи им виз.

Темы: Австриявизысанкции
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