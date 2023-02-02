У СНБО есть "санкционное досье", все отслеживается – Данилов

Украина находится в начале пути очищения от людей, которые забыли о чести, а СНБО отслеживает связи с людьми, на которых наложены санкции.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Это (серия обысков, проведенная 1 февраля СБУ, БЭБ и ГБР – ред.) лишь начало активных действий и работы, которая отрабатывалась месяцами для того, чтобы собрать доказательную базу по всем этим элементам. И мы находимся в начале большого пути очищения нашей страны от людей, которые забыли, что такое честь, государство и страна и занимались безобразием, в частности во время войны".

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Детали: Данилов отметил, что в СНБО есть так называемое "санкционное досье".

"Все отслеживается. Если кто-то считает, что он может помогать тем людям, на которых наша страна наложила санкции, он глубоко ошибается", – заявил он.

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