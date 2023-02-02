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В Германии введут универсальный месячный проездной за 49 евро

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 07:50
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

Правительство Германии одобрило введение этой весной месячного проездного стоимостью 49 евро. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Согласно принятому законопроекту, билет начнет действовать с 1 мая и будет доступен в виде ежемесячного проездного. 

Как было согласовано с немецкими регионами неделей ранее, билет будет действительным для большинства видов общественного транспорта, кроме поездов дальнего следования и автобусов дальнего следования.

"Теперь мы хотим как можно быстрее начать законодательный процесс", - сказал министр транспорта Фолькер Виссинг в видеообращении в социальных сетях. 

Кроме немецкого парламента и Бундесрата, верхней палаты парламента, законопроект также должна одобрить Европейская комиссия.

Реализация билета будет возложена на регионы Германии. Сначала предполагалось, что преемник популярного билета стоимостью 9 евро, введенного прошлым летом, будет введен быстрее.

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Но в течение нескольких месяцев федеральное и региональное правительства спорили об организации и финансировании. Принятый сейчас компромисс предусматривает, что Берлин будет предоставлять регионам 1,5 миллиарда евро в год до 2025 года, а также дополнительные региональные фонды. Регионы, в свою очередь, также внесут 1,5 миллиарда евро.

Однако ожидаются более высокие затраты на внедрение схемы, которые федеральное и региональное правительства хотят разделить в первый год и оценить в последующие годы.

Новый льготный билет придет на смену так называемому "билету за 9 евро", с которым как жители Германии, так и туристы, летом могли пользоваться общественным транспортом по льготному тарифу. Программа дешевых проездных стоила немецкому правительству более 2,5 миллиарда евро.

В первые дни работы универсального проездного в Германии сообщали о переполненных региональных поездах на многих направлениях.

Темы: Германиятранспорт
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