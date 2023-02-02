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В Германии введут универсальный месячный проездной за 49 евро

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 06:50
В Германии введут универсальный месячный проездной за 49 евро
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

Правительство Германии одобрило введение этой весной месячного проездного стоимостью 49 евро. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Согласно принятому законопроекту, билет начнет действовать с 1 мая и будет доступен в виде ежемесячного проездного. 

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Как было согласовано с немецкими регионами неделей ранее, билет будет действительным для большинства видов общественного транспорта, кроме поездов дальнего следования и автобусов дальнего следования.

"Теперь мы хотим как можно быстрее начать законодательный процесс", - сказал министр транспорта Фолькер Виссинг в видеообращении в социальных сетях. 

Кроме немецкого парламента и Бундесрата, верхней палаты парламента, законопроект также должна одобрить Европейская комиссия.

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Реализация билета будет возложена на регионы Германии. Сначала предполагалось, что преемник популярного билета стоимостью 9 евро, введенного прошлым летом, будет введен быстрее.

Но в течение нескольких месяцев федеральное и региональное правительства спорили об организации и финансировании. Принятый сейчас компромисс предусматривает, что Берлин будет предоставлять регионам 1,5 миллиарда евро в год до 2025 года, а также дополнительные региональные фонды. Регионы, в свою очередь, также внесут 1,5 миллиарда евро.

Однако ожидаются более высокие затраты на внедрение схемы, которые федеральное и региональное правительства хотят разделить в первый год и оценить в последующие годы.

Новый льготный билет придет на смену так называемому "билету за 9 евро", с которым как жители Германии, так и туристы, летом могли пользоваться общественным транспортом по льготному тарифу. Программа дешевых проездных стоила немецкому правительству более 2,5 миллиарда евро.

В первые дни работы универсального проездного в Германии сообщали о переполненных региональных поездах на многих направлениях.

Темы: Германиятранспорт
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