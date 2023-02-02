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Защитники за сутки уничтожили более 600 оккупантов и 5 вражеских артиллерийских систем

Ирина БалачукЧетверг, 2 февраля 2023, 08:09
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла более 129 тысяч военных, 3 211 танков, 2 212 артиллерийских систем и 222 средства ПВО.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 129 030 (+610) человек ликвидировано,
  • танков – 3 211 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 382 (+0) ед,
  • артиллерийских систем – 2 212 (+5) ед,
  • РСЗО – 458 (+0) ед,
  • средств ПВО – 222 (+1) ед,
  • самолетов – 293 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 951 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 796 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 064 (+3) ед,
  • специальной техники – 200 (+0) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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