Защитники за сутки уничтожили более 600 оккупантов и 5 вражеских артиллерийских систем
Четверг, 2 февраля 2023, 08:09
Россия в войне против Украины уже потеряла более 129 тысяч военных, 3 211 танков, 2 212 артиллерийских систем и 222 средства ПВО.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 129 030 (+610) человек ликвидировано,
- танков – 3 211 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 6 382 (+0) ед,
- артиллерийских систем – 2 212 (+5) ед,
- РСЗО – 458 (+0) ед,
- средств ПВО – 222 (+1) ед,
- самолетов – 293 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 951 (+0) ед,
- крылатых ракет – 796 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 064 (+3) ед,
- специальной техники – 200 (+0) ед.
Данные уточняются.
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