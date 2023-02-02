Британия: война и санкции подорвали роль России как надежного экспортера оружия

Вторжение в Украину и международные санкции подорвали роль России как надежного экспортера вооружений.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в четверг, сообщает "Европейская правда".

Еще до вторжения доля России на международном рынке вооружений уменьшалась. Теперь, столкнувшись с конфликтующими потребностями, Россия почти наверняка отдаст предпочтение развертыванию вновь созданных вооружений для своих войск в Украине, а не будет поставлять их партнерам-экспортерам.

Дефицит комплектующих, вероятно, повлияет на производство оборудования на экспорт, такого как бронемашины, боевые вертолеты и системы противовоздушной обороны, утверждает британская разведка.

Кроме того, способность России предоставлять услуги по поддержке существующих экспортных контрактов, например, по обеспечению запчастями и техническому обслуживанию, вероятно, будет серьезно нарушена, по крайней мере, в течение следующих трех-пяти лет.

В августе разведка Британии рассказывала, что Россия вряд ли сможет выполнить некоторые экспортные заказы на бронетехнику из-за исключительного спроса на вооружение собственных сил в Украине и усиления влияния западных санкций.