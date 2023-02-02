Президент Еврокомиссии приехала в Киев на саммит Украина-ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы принять участие в саммите Украина-ЕС.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Приятно вернуться в Киев, уже в четвертый раз с начала российского вторжения. На этот раз - с моей командой комиссаров", - говорится в сообщении.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG February 2, 2023

"Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину так же твердо, как и раньше. И чтобы еще больше углубить нашу поддержку и сотрудничество", - добавила фон дер Ляйен.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также прибыл в Киев вместе с фон дер Ляйен.

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"Прибыл в Киев, чтобы передать сильнейший сигнал поддержки от ЕС всем украинцам, которые защищают свою страну", - написал он в Twitter.

Arrived in Kyiv to convey EU’s strongest message of support to all Ukrainians defending their country.



EU assistance has reached €50 billion since the start of Russia’s war. Europe stood united with Ukraine from day one. And will still stand with you to win and rebuild. pic.twitter.com/wfhIo9f9HT — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023

"Помощь ЕС достигла 50 миллиардов евро с начала российской войны. Европа была едина с Украиной с первого дня. И будет стоять с вами до победы и восстановления", - добавил он.

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского Союза на саммите в Киеве не будут обещать, что Киев сможет присоединиться к блоку в ближайшее время.

Саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве. Накануне встречи пройдут консультации между Европейской комиссией и украинским правительством.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, центральным вопросом саммита Украина-ЕС будет оценка прогресса, которого уже достигла Украина, и дальнейшее открытие переговоров о вступлении, коснутся также многих других тем, связанных с войной России против Украины.

Лидеры после встречи письменно подтвердят, что будущее Украины и ее граждан связано с Европейским Союзом. Но на самом деле перспектива присоединения Украины к ЕС остается отдаленной.

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