Президент Еврокомиссии приехала в Киев на саммит Украина-ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы принять участие в саммите Украина-ЕС.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Приятно вернуться в Киев, уже в четвертый раз с начала российского вторжения. На этот раз - с моей командой комиссаров", - говорится в сообщении.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG