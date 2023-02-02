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Президент Еврокомиссии приехала в Киев на саммит Украина-ЕС

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 09:17
Президент Еврокомиссии приехала в Киев на саммит Украина-ЕС
Фото: twitter

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы принять участие в саммите Украина-ЕС.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Приятно вернуться в Киев, уже в четвертый раз с начала российского вторжения. На этот раз - с моей командой комиссаров", - говорится в сообщении.

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"Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину так же твердо, как и раньше. И чтобы еще больше углубить нашу поддержку и сотрудничество", - добавила фон дер Ляйен.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также прибыл в Киев вместе с фон дер Ляйен.

"Прибыл в Киев, чтобы передать сильнейший сигнал поддержки от ЕС всем украинцам, которые защищают свою страну", - написал он в Twitter.

"Помощь ЕС достигла 50 миллиардов евро с начала российской войны. Европа была едина с Украиной с первого дня. И будет стоять с вами до победы и восстановления", - добавил он.

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского Союза на саммите в Киеве не будут обещать, что Киев сможет присоединиться к блоку в ближайшее время.

Саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве. Накануне встречи пройдут консультации между Европейской комиссией и украинским правительством.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, центральным вопросом саммита Украина-ЕС будет оценка прогресса, которого уже достигла Украина, и дальнейшее открытие переговоров о вступлении, коснутся также многих других тем, связанных с войной России против Украины.

Лидеры после встречи письменно подтвердят, что будущее Украины и ее граждан связано с Европейским Союзом. Но на самом деле перспектива присоединения Украины к ЕС остается отдаленной.

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Темы: УкраинаЕСвойна
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