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Лавров боится, что дальнобойное оружие ударит по России: говорит, надо "отодвинуть" ВСУ

Станислав ПогориловЧетверг, 2 февраля 2023, 10:10
Лавров боится, что дальнобойное оружие ударит по России: говорит, надо отодвинуть ВСУ
Сергей Лавров, фото: Getty Images

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости "отодвинуть" подальше украинские войска, чтобы дальнобойное оружие, которое будет поставлять Запад, не достало территории России.

Источник: интервью Лаврова российским пропагандистским СМИ

Прямая речь Лаврова: "Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем более дальнобойное оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной".

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Детали: При этом глава российского внешнеполитического ведомства пожаловался на то, что президента Владимир Зеленского никто не "одернул", когда он заявлял, что не понимает, кто принимает решения в России и с кем ему разговаривать.

Из этого Лавров делает вывод, что президент Украины чувствует себя "несамостоятельной" фигурой, а также тем, кем "манипулируют".

Кроме того, глава МИД РФ назвал "ложью" утверждение о том, что Россия отказывается от переговоров.

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Также Лавров заявил, что против России сегодня воюет весь блок НАТО. "Да, мы видим, как против нас воюет все НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", - это смешно", - сказал он.

Что предшествовало:

  • 28 января Зеленский в очередной раз призвал партнеров предоставить Украине дальнобойные ракеты для защиты от российских обстрелов. По его словам, Украине нужны дальнобойные ракеты, в частности, для того, чтобы убрать эту возможность оккупанта ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города".
  • 1 февраля издание The Wall Street Journal сообщило, что новый пакет американской военной помощи Украине, который впервые будет содержать дальнобойные снаряды, может быть объявлен уже в пятницу, 3 февраля.

Темы: ЛавровРосcиявойнаУкраина
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