Ситуация на востоке сложная, под Марьинкой было 13 столкновений – Силы обороны
Четверг, 2 февраля 2023, 11:26
На Донецком направлении произошло 13 боевых столкновений в районе Марьинки с российскими оккупантами, попытки наступления отбиты.
Источник: спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "На восточном направлении ситуация действительно сложная. Сегодня за ночь враг 95 раз обстрелял позиции на Донецком направлении.
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Произошло 13 боевых столкновений, все они были в районе Марьинки. Бой был принят, он длился почти два часа, но враг отступил, не получил того, что хотел".
Детали: По словам Дмитрашковского, враг перемещает подразделения и маневрирует, но украинская разведка очень активно работает и знает обо всех движениях противника.