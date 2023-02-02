Ситуация на востоке сложная, под Марьинкой было 13 столкновений – Силы обороны

На Донецком направлении произошло 13 боевых столкновений в районе Марьинки с российскими оккупантами, попытки наступления отбиты.

Источник: спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На восточном направлении ситуация действительно сложная. Сегодня за ночь враг 95 раз обстрелял позиции на Донецком направлении.

Произошло 13 боевых столкновений, все они были в районе Марьинки. Бой был принят, он длился почти два часа, но враг отступил, не получил того, что хотел".

Детали: По словам Дмитрашковского, враг перемещает подразделения и маневрирует, но украинская разведка очень активно работает и знает обо всех движениях противника.