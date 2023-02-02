Оккупанты получили приказ в феврале "взять" Угледар и Запорожье – Андрющенко
Четверг, 2 февраля 2023, 13:42
Российские оккупанты рассказывают жителям Донецкой области, что имеют приказ в течение февраля захватить города Угледар и Запорожье.
Источник: советник законно избранного главы Мариуполя Петр Андрющенко
Прямая речь: "Ночью оккупанты завезли до 20 танков в села к северу от Мариуполя. Российские оккупанты, расквартировавшиеся вокруг с. Никольское и районе в направлении Волновахи, откровенно рассказывают местным (особенно после угощения водкой), что получили приказ в течение февраля взять Угледар и Запорожье.
Влажные фантазии Путина. В результате возьмут пакеты и максимум – 2 на метр украинской земли для временного хранения в состоянии труппы подтанцовки Кобзона".
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