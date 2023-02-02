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Оккупанты получили приказ в феврале "взять" Угледар и Запорожье – Андрющенко

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 12:42
Оккупанты получили приказ в феврале взять Угледар и Запорожье – Андрющенко
Угледар и Запорожье на карте Google Maps

Российские оккупанты рассказывают жителям Донецкой области, что имеют приказ в течение февраля захватить города Угледар и Запорожье.

Источник: советник законно избранного главы Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь: "Ночью оккупанты завезли до 20 танков в села к северу от Мариуполя. Российские оккупанты, расквартировавшиеся вокруг с. Никольское и районе в направлении Волновахи, откровенно рассказывают местным (особенно после угощения водкой), что получили приказ в течение февраля взять Угледар и Запорожье.

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Темы: Донецкая областьМариупольЗапорожьевойна
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