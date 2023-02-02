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В Молдове ответили Лаврову на спекуляции о "второй Украине"

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 13:45

В молдавском МИД ответили министру иностранных дел России Сергею Лаврову на спекуляции относительно того, что Молдову, мол, хотят превратить во вторую Украину.

Реакцию обнародовал представитель МИД Молдовы Даниэл Водэ, пишет "Европейская правда".

"Мы категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, которые не соответствуют действительности и являются частью уже хорошо известной угрожающей риторики российской дипломатии. Мы хотели бы напомнить российской стороне, что путь, по которому идет Молдова, - это путь к вступлению в Европейский Союз. Это проект страны, который поддерживают ее граждане", - заявил Водэ.

Он отметил, что Молдова как государство и молдаване, независимо от политических или геополитических предпочтений, стремятся к миру, свободе и демократии.

"Мы будем благодарны за то, что все страны мира, включая Российскую Федерацию, уважают решение нашего народа. Республика Молдова четко выбрала свое будущее, и это будущее - быть частью свободного мира", - добавил представитель МИД Молдовы.

Ранее в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Лавров заявил, что из Молдовы пытаются сделать "вторую Украину".

"Прежде всего, что смогли поставить достаточно специфическими методами - далеко не свободно-демократическими - во главе страны президента, которая ну просто сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединятся с Румынией и вообще готова практически на все", - заявил российский дипломат.

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Ранее в декабре Министерство иностранных дел Молдовы отвергло угрозы заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина о том, что активизация сотрудничества Кишинева и НАТО "приближает страну к катастрофе".

Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом, в частности путем участия в миротворческих силах в частично признанном Косово. Кроме того, в декабре представитель страны впервые принял участие в декабрьском заседании НАТО в Бухаресте.

Отметим, что сейчас большинство граждан Молдовы высказались бы против вступления республики в НАТО на референдуме.

Подробнее на тему возможного отказа Молдовы от нейтрального статуса читайте в статье Конец нейтралитета Молдовы: что стоит за словами Санду о вступлении в НАТО.

Темы: МолдоваЛавровУкраина
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