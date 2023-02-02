За сутки россияне убили в Украине 8 человек и ранили 16 украинцев – данные ОВА

За минувшие сутки российские захватчики убили в Украине по меньшей мере 8 человек и ранили вдвое больше: в Черниговской области погибли 4 человека и 1 человек получил ранения, в Харьковской области – 2 ранены, в Луганской – 1 ранен, в Донецкой области 3 человека погибли и 8 ранены, в Херсонской области – погиб 1 человек и 4 человека ранены.

Источник: сведенные данные областных государственных администраций о ситуации за 1 февраля в регионах (на 09:00 четверга 2 февраля)

Детали: Черниговщина: за минувшие сутки – 3 обстрела, враг попал по Сновской общине Корюковского района. Обстрел велся из минометов. Из-за попадания мины в подвал, где скрывались от обстрела несколько жителей с. Елино (Сновская община Корюковского района), погибли 4 местных жителя и 1 человек получил ранения. Повреждены 2 жилых дома и 2 постройки хозяйственного назначения.

Сумщина: 1 февраля в течение дня враг совершил обстрелы 4 территориальных общин области: Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской, Эсманьской. Было зафиксировано 129 "прилетов". По предварительным данным – без жертв.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Червоное, Гуляйполе, Волшебное, Малиновка, Орехов, Новоандреевка, Новоданиловка, Нестеренко, Белогорье, Малая Токмачка, Ольговское, Приморское, Плавни, Камышеваха.

Поступило 8 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры. Последствия уточняются.

Днепропетровщина: от российских террористов снова пострадал Никопольский район. За минувшие сутки враг обстрелял его дважды: из тяжелой артиллерии били по Мировской общине. Обошлось без жертв.

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Ночью под обстрелом оказался сам Никополь; российская артиллерия попала по городу 8 раз. Погибших и травмированных нет. Последствия атак выясняются.

Харьковщина: в четверг утром враг снова обстрелял Купянск. В результате этого обстрела ранения получил один человек. В с. Кругляковка Купянского района в результате утренних обстрелов ранения получил сотрудник ГСЧС.

Также утром была обстреляна пгт Казачья Лопань, повреждено здание поселкового совета.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терново, Огурцово, Старица, Волчанск и Бударки.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное.

Луганская область: ситуация в области остается сложной. Враг обстреливает населённые пункты Луганщины. В результате обстрелов в деоккупированном Невском ранена пожилая женщина. Кроме Невского, враг обстрелял Диброву и Новоегоровку на Лиманском направлении. На Купянском – Новоселовское и Стельмаховку.

Донецкая область: ночью – хаотические обстрелы старой части Авдеевки.

За прошедшие сутки – ракетные удары по Краматорску, Дружковке, Славянску.

В среду вечером – ракетный удар по центру Краматорска. Разрушена многоэтажка, повреждены по меньшей мере восемь. 3 человека погибли, 8 ранены, 21 человек обратился за медицинской помощью. По меньшей мере, один человек находится под завалами. Спасательная операция продолжается.

Николаевская область: этой ночью российские войска совершили артиллерийский обстрел по Очаковской общине. Пострадавших нет.

1 февраля враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины. Разрушений и пострадавших нет.

Херсонская область: враг не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. По информации ГШ ВСУ, артиллерийским обстрелам подверглись Берислав, Антоновка и Херсон.

За сутки из-за агрессии РФ 4 человека ранены, погиб один человек.

Из освобожденной Херсонщины эвакуированы 83 человека, из них 6 – дети.

Продолжается работа по восстановлению электроэнергии в населенных пунктах Херсонщины.

В Херсонской области продолжают работать представители международной организации "Врачи без границ". За прошедшие сутки бригады медиков посетили Чайкино, Ингулевку, Нововоронцовку, Давыдов Брод и Новониколаевку.