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В России женщину оштрафовали за статус "Слава Украине!" на корейском языке

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 14:05
Фото иллюстративное

Российский суд оштрафовал на 2 тысячи рублей жительницу Сочи за личный статус в WhatsApp "Слава Украине!", написанный на корейском языке.

Источник: российский Telegram-канал ASTRA, который ссылается на сообщение суда

Детали: Из материалов, предоставленных суду, следует, что 1 февраля женщина разместила в мессенджере надпись "Слава Украине!" на корейском языке.

Во время рассмотрения дела судом женщина признала что занималась "экстремистской деятельностью" и просила назначить минимальное наказание.

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Темы: УкраинаРосcияпропаганда
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