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Главный прокурор Киева встретил Новый год за границей: говорит, семейные обстоятельства - "Схемы"

Станислав ПогориловЧетверг, 2 февраля 2023, 14:04
Главный прокурор Киева встретил Новый год за границей: говорит, семейные обстоятельства - Схемы
ОЛЕГ КИПЕР. ФОТО KYIV.GP.GOV.UA

Руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер новогодний 10-дневный отпуск провел за границей, он утверждает, что в связи с "семейными обстоятельствами".

Источник: расследование программы "Схемы", проекта Радио Свобода

Дословно: "Руководитель Киевской городской прокуратуры 42-летний Олег Кипер на новогодне-рождественские праздники ездил в отпуск за границу - где в целом провел 10 дней. Он выехал из Украины 29 декабря 2022-го года через границу с Польшей и вернулся 8 января 2023-го".

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Детали: Журналистам Кипер подтвердил, что ездил за границу, но отказался назвать страну, где находился. Он добавил, что его поездка была связана с "семейными обстоятельствами".

"В конце декабря 2022 года в связи с возникшими семейными обстоятельствами и необходимостью выезда за границу мной было подано заявление о предоставлении мне отпуска с возможностью выезда за границу. Все документы о праве выезда за границу были предоставлены компетентным органам для рассмотрения и после их изучения и выяснения оснований, ими было предоставлено соответствующее разрешение", - прокомментировал Кипер "Схемам".

Кипер также рассказал журналистам, что во время войны дважды выезжал за границу. В частности, ездил в столицу Австрии Вену в августе 2022 года, как утверждает, для лечения.

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Кроме того, журналисты утверждают, что российский паспорт жены Кипера Ирины до сих пор не аннулирован. "Действительность документа по состоянию на момент публикации журналисты проверили с помощью официального сервиса МВД России. Этот паспорт среди недействительных не значится", - отмечают в "Схемах".

На вопрос журналистов объяснить ситуацию с паспортом, Кипер ответил, что "этими вопросами занималась миграционная служба Украины".

Нужно знать: Олег Кипер был люстрирован, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация его была безосновательной, а причастность к узурпации власти Виктором Януковичем – не установлена.

Что предшествовало:

  • Ранее стало известно, что уже уволенный заместитель генпрокурора Алексей Симоненко ездил в отпуск в Испанию, еще и на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.
  • Нардеп Николай Тищенко также во время войны поехал в Таиланд якобы к украинской общине. После этого его исключили из фракции "Слуга народа".
  • Журналист УП Михаил Ткач в своем расследовании "Батальон Дубай". Кто скрывается в Персидском заливе" снял на видео в начале нового года лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в Дубае (ОАЭ).
  • Президент Владимир Зеленский в январе утвердил решение СНБО о запрете на выезд чиновников за границу в условиях военного положения.

Темы: Киевпрокуратура
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