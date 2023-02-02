Главный прокурор Киева встретил Новый год за границей: говорит, семейные обстоятельства - "Схемы"

Руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер новогодний 10-дневный отпуск провел за границей, он утверждает, что в связи с "семейными обстоятельствами".

Источник: расследование программы "Схемы", проекта Радио Свобода

Дословно: "Руководитель Киевской городской прокуратуры 42-летний Олег Кипер на новогодне-рождественские праздники ездил в отпуск за границу - где в целом провел 10 дней. Он выехал из Украины 29 декабря 2022-го года через границу с Польшей и вернулся 8 января 2023-го".

Реклама:

Детали: Журналистам Кипер подтвердил, что ездил за границу, но отказался назвать страну, где находился. Он добавил, что его поездка была связана с "семейными обстоятельствами".

"В конце декабря 2022 года в связи с возникшими семейными обстоятельствами и необходимостью выезда за границу мной было подано заявление о предоставлении мне отпуска с возможностью выезда за границу. Все документы о праве выезда за границу были предоставлены компетентным органам для рассмотрения и после их изучения и выяснения оснований, ими было предоставлено соответствующее разрешение", - прокомментировал Кипер "Схемам".

Кипер также рассказал журналистам, что во время войны дважды выезжал за границу. В частности, ездил в столицу Австрии Вену в августе 2022 года, как утверждает, для лечения.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, журналисты утверждают, что российский паспорт жены Кипера Ирины до сих пор не аннулирован. "Действительность документа по состоянию на момент публикации журналисты проверили с помощью официального сервиса МВД России. Этот паспорт среди недействительных не значится", - отмечают в "Схемах".

На вопрос журналистов объяснить ситуацию с паспортом, Кипер ответил, что "этими вопросами занималась миграционная служба Украины".

Нужно знать: Олег Кипер был люстрирован, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация его была безосновательной, а причастность к узурпации власти Виктором Януковичем – не установлена.

Что предшествовало: