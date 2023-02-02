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В Грузии почти 70% обеспокоены массовым приездом россиян в страну

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 15:34
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Почти 70% грузин обеспокоены массовым приездом россиян в страну и опасаются негативных последствий этого, большинство считают политику властей Грузии по этому вопросу неприемлемой.

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проводившегося CRRC Georgia по заказу NDI.

Негативного влияния массовой миграции россиян в Грузию опасаются 69% респондентов. 17% видят в этом позитив, 6% думают, что это не будет иметь существенного влияния.

При этом, 57% считают лояльный подход грузинских властей к массовому приезду россиян "неприемлемым", 29% - приемлемым, 13% затруднились с ответом. 

69% считают, что для граждан России пора вводить визовый режим, против этого - 21%.

Виновником войны в Украине 54% называют РФ, 25% - лично Путина; 15% видят в этом вину США, 8% - Украины, НАТО - 3%.

К российской власти негативно относятся 80% респондентов, положительно - 13%. В то же время, к россиянам положительно настроены 56%, отрицательно - 38%.

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Опрос проводился методом прямого интервьюирования 3-20 декабря, всего опросили 2519 респондентов. Возможная погрешность составляет +/- 1,6%.

Смотрите также: Эвакуация украинцев из Грузии и усиление влияния РФ. Интервью дипломата о дружбе Тбилиси и Москвы.

Темы: ГрузияРосcия
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