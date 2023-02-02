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В Британии говорят, что обучение украинских пилотов на истребителях продлится почти три года

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 16:32

В правительстве Великобритании в четверг объяснили, что предоставление Украине британских истребителей нецелесообразно из-за длительного времени, необходимого для подготовки украинских пилотов.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий Даунинг-стрит цитирует Sky News.

"Мы будем продолжать прислушиваться к украинцам и рассматривать то, что правильно в долгосрочной перспективе. Но для понимания ситуации полезно знать, что самая быстрая программа подготовки нового пилота составляет примерно 35 месяцев. Текущая программа подготовки пилотов быстрых реактивных самолетов в Великобритании длится пять лет", - сказал представитель британского правительства.

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Он добавил, что стратегия премьера Великобритании Риши Сунака заключается в "сосредоточении на том, как мы можем помочь Украине защитить свою страну и вытеснить (российские войска) в этом году".

Как сообщалось, бывший премьер-министр Борис Джонсон высказался за предоставление Украине большего количества оружия. В Вашингтоне, отвечая на вопрос о ситуации с истребителями F-16, он поддержал предоставление Украине всех необходимых видов оружия.

Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отправка истребителей Украине "не была бы правильным подходом", однако окончательного решения по этому поводу еще нет.

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Темы: ВеликобританияУкраинаВооруженные силыавиа
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