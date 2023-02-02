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Еврокомиссия предложит продлить на год отмену пошлин для Украины

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 17:07

Еврокомиссия предложит государствам-членам продлить на год временную отмену пошлин Европейского Союза на украинские товары.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"В прошлом году Евросоюз отменил все пошлины и квоты для товаров из Украины. Сегодня я рада анонсировать, что мы предложим продлить этот режим торговли на следующий год, чтобы помочь Украине", - сказала она.

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Напомним, в мае Евросоюз принял решение, освобождающее на год украинский экспорт от пошлин.

Решение вступило в силу 4 июня. Оно должно помочь украинским производителям и экспортерам выдержать нагрузку войны и укрепить свои позиции на европейском рынке. Аналогичное решение позже было введено и в отношении товаров из Молдовы.

В украинском правительстве неоднократно заявляли о стремлении продлить действие такого режима и в дальнейшем.

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Темы: ЕврокомиссиятаможняУкраина
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