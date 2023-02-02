В КНДР подобрали людей, чтобы отправить в оккупированную Украину, якобы для "ремонтов" - СМИ

Правительство КНДР приказало северокорейским торговым компаниям в России отобрать персонал для отправки на оккупированную часть Украины, якобы для "восстановительных" работ.

Источник: Daily NK

Детали: По информации источника издания в России, 20 января Северная Корея издала приказ нескольким торговым компаниям, в том числе аффилированным с министерством обороны Cholhyon Construction и Kumrung Construction, которая связана с Генеральным бюро №7 Министерства социального обеспечения КНДР.

Все торговые компании, получившие заказы, связаны с военными или органами госбезопасности.

Похоже, что Северная Корея намерена отправить на восток Украины солдат или полицейских, а не гражданских.

Личный состав, отобранный для отправки в Украину, - это молодые мужчины в возрасте от 19 до 27 лет; большинство из них женаты, но оставили свои семьи в Северной Корее.

По словам источника, в КНДР приказали компаниям завершить отбор персонала до конца января.

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В целом компаниям было предоставлено около 10 дней на завершение отбора.

По словам источника, вероятно, в КНДР намерены отправить людей в Украину в середине февраля или в марте, однако пока неизвестно о каком количестве такого "персонала" идет речь.

Судя по приказам, изданным крупным торговым компаниям, первая партия, вероятно, составит от 300 до 500 человек.

В приказах не уточняется, какие задачи будут поставлены перед этими людьми после прибытия на восток Украины.

Сообщается, что базовое соглашение между КНДР и Россией включает в себя положение о том, что северокорейцы не должны участвовать в реальной войне, поскольку участие отобранного персонала в конфликте может создать впечатление, что Пхеньян отправил наемников в Россию.

Учитывая это, отобранный персонал, вероятно, примет участие в восстановлении зданий и дорог.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что Северная Корея тайно отобрала две партии рабочих для отправки в оккупированную часть Украины, но пока воздерживается от их отправки.

Что именно получает Северная Корея в обмен на отправку людей в Украину, остается неизвестным, но некоторые утверждают, что рабочие будут получать втрое большую заработную плату, чем традиционно получают северокорейские рабочие в России.

Источник также сообщил, что Пхеньян издал внезапный приказ о наборе персонала для развертывания в Украине на временной основе, но в случае "успеха" в Украину отправят больше людей: "Есть деньги, которые можно заработать, поэтому нет причин не отправлять их".