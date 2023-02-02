20 стран требуют не допустить участия России в ПА ОБСЕ

Парламентарии 20 стран призвали Австрию запретить российским делегатам участвовать во встрече ОБСЕ, которая состоится в конце этого месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в письме, которое в четверг получило агентство AFP.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится в Вене 23-24 февраля, в годовщину вторжения Москвы в Украину.

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Члены национальных парламентов 15 стран ЕС, а также Канады, Грузии, Исландии, Великобритании и самой Украины выступили против участия России в этой встрече, призвав Австрию запретить въезд их делегации.

В письме, направленном австрийскому правительству, они заявили, что Россия использует встречу для "распространения дезинформации, фейковых новостей и языка ненависти".

"Участие российских парламентариев в венской сессии... будет воспринято в России как ее косвенная легитимизация и часть возвращения к "бизнесу как всегда", - говорится в письме.

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"Россия будет считать, что она может достичь своих военных целей без риска остракизма, изоляции и международных санкций", - утверждают парламентарии.

В письме отмечается, что в прошлом году Великобритания и Польша заблокировали участие российских делегатов в парламентских заседаниях ОБСЕ в этих двух странах.

Посол Украины в ОБСЕ Евгений Цимбалюк заявил в заявлении, направленном AFP, что Россия должна быть лишена "возможности устроить большое пропагандистское шоу".

Австрия, где базируется ОБСЕ и многие другие международные организации, "обязана по международному праву предоставлять въезд делегатам всех стран-участниц ОБСЕ", - заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Австрии в интервью агентству AFP.

"Это не приглашение Австрии, а официальное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ... Санкции ЕС предусматривают исключение из запрета на въезд именно для таких случаев", - сказала она.

Но она добавила, что въезд был разрешен "исключительно с целью участия в заседании". Она подтвердила, что Австрия получила это письмо.