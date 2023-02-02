Руководство Сумской ОВА уличили в хищении средств: подозревают чиновников

Служба безопасности Украины разоблачила руководство Сумской ОВА на хищении средств, предназначенных на восстановление инфраструктуры, в частности в уничтоженном оккупантами городе Ахтырка.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Сумской областной прокуратуры, источники УП

Детали: По данным досудебного следствия, в апреле 2022 года заместитель председателя Сумской ОГА совместно с руководителем Департамента капстроительства, назначение которого он пролоббировал, организовали схему хищения средств, выделенных Сумщине правительством.

Прокуратура уточняет, что речь идет о завладении средствами, предназначенными на восстановление уничтоженной оккупантами инфраструктуры в городе Ахтырка.

Среди объектов, которые должны были быть восстановлены и отремонтированы за эти деньги, - жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры, мосты и дороги.

Для этого злоумышленники заключили договоры на проведение восстановительно-строительных работ с пятью аффилированными коммерческими структурами.

Установлено, что они сознательно внесли в сметную документацию цены на стройматериалы, которые в 2-3 раза превышали рыночные.

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Их приобретение происходило через специально созданные дельцами "фирмы-прокладки". В частности, во время ремонта только одного объекта злоумышленники присвоили 1,4 млн грн. Сейчас продолжаются экспертизы по еще 80 подобным объектам.

Во время обысков по местам работы и проживания подозреваемых обнаружили черновую документацию, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Подозрение получили заместитель председателя Сумской ОВА и временно исполняющий обязанности начальника Департамента капитального строительства ОВА.

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об Олеге Клименчукове и Олеге Чунаеве.

Подозрение объявлено ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.