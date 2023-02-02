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Избранный президент Чехии: Украина должна получить все оружие, кроме ядерного

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 19:43

Бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел, который недавно был избран президентом Чехии, считает, что на военную помощь Украине в противостоянии российской агрессии не должно быть "никаких ограничений".

Об этом он сказал в интервью AFP, которое цитирует "Европейская правда".

Павел считает, что Запад должен предоставить Украине все виды оружия, кроме ядерного.

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"Что касается обычных вооружений, то я действительно не вижу причин для каких-либо ограничений. Украина не может бороться с таким сильным противником без бронированных технологий, беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и ракет большой дальности, но, возможно, и без сверхзвуковых самолетов", - добавил он.

"Мы должны предоставить Украине все средства, чтобы помочь ей вытеснить российскую армию. Важно демонстрировать постоянную поддержку Украины, подчеркивать все хорошее и желание продолжать нашу инициативу. Я думаю, что это то, что Украина должна услышать", - подчеркнул Павел.

Министерство обороны Чехии на запрос AFP сообщило, что с начала полномасштабной агрессии России предоставило Украине военной помощи на сумму 217 миллионов долларов.

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Как известно, Петр Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, заменив на посту Милоша Земана, находившегося на нем два срока - десять лет.

Ранее Павел подтвердил, что собирается совершить визит в Украину вместе со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой весной 2023 года.

Темы: Чехияоружиепомощь Украине
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