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Двойной удар: Зеленский провел Ставку в новом формате

Алена МазуренкоЧетверг, 2 февраля 2023, 22:05
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский собирал заседание Ставки в традиционном и узком формате, где обсудили ситуацию на фронте, обеспечение армии.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Провел сегодня заседание Ставки, впервые - в двойном формате. Сначала - традиционный полный состав Ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте. Попытки России усилить давление на Донбассе. Обеспечение армии. Подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки.

А потом, во второй половине дня, - дополнительная встреча членов Ставки в узком формате. Для особо весомого разговора".

Детали: По словам президента, враг в "специфической стадии": "Когда стратегически проигрыш России уже понятен. Но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий".

Прямая речь: "Они ищут варианты - чтобы попытаться изменить ход войны. И пытаются поставить на службу агрессии потенциал всех территорий, которые они пока контролируют".

Также, Зеленский сообщил, что в Украине продолжат борьбу с внутренним врагом: "Спасибо Службе безопасности, ГБР, Офису генпрокурора и всем тем, кто еще задействован в очистке нашего государства. Новые шаги - будут".

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Темы: Зеленскийвойна
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