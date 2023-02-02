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В США приняли первое решение о конфискации активов, которые могут уйти Украине

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 21:24
В США приняли первое решение о конфискации активов, которые могут уйти Украине

Окружной судья федерального суда Манхэттена в четверг разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих российскому подсанкционному олигарху Константину Малофееву, что открывает путь для дальнейшей передачи этих средств Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Reuters.

Малофеев, который является владельцем телеканала "Царьград ТВ", был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму и попал под санкции США в 2014 году. Восемью годами позже американская прокуратура обвинила его в уклонении от санкций.

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В конце 2022 года прокуроры заявили в суде, что имеют право конфисковать деньги на счету Малофеева в банке Sunflower в Денвере, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру вопреки санкциям США.

Поскольку российский олигарх не обжаловал запрос на конфискацию, прокуроры в четверг заявили, что средства должны быть конфискованы по умолчанию, и суд одобрил это решение.

После конфискации, согласно принятой в США поправке к бюджетному законодательству, деньги Малофеева могут быть направлены на нужды восстановления Украины.

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На сегодня, кроме США, только Канада среди союзников Украины приняла механизм конфискации активов РФ в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в Закон "О специальных экономических мерах" (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.

Кроме того, Эстония планирует ввести правовую базу для конфискации российских активов, продвигаясь вперед в попытке передать Украине средства, замороженные под санкциями Европейского Союза.

Темы: СШАРосcияденьги
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