Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США приняли первое решение о конфискации активов, которые могут уйти Украине

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 22:24

Окружной судья федерального суда Манхэттена в четверг разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих российскому подсанкционному олигарху Константину Малофееву, что открывает путь для дальнейшей передачи этих средств Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Reuters.

Малофеев, который является владельцем телеканала "Царьград ТВ", был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму и попал под санкции США в 2014 году. Восемью годами позже американская прокуратура обвинила его в уклонении от санкций.

В конце 2022 года прокуроры заявили в суде, что имеют право конфисковать деньги на счету Малофеева в банке Sunflower в Денвере, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру вопреки санкциям США.

Поскольку российский олигарх не обжаловал запрос на конфискацию, прокуроры в четверг заявили, что средства должны быть конфискованы по умолчанию, и суд одобрил это решение.

После конфискации, согласно принятой в США поправке к бюджетному законодательству, деньги Малофеева могут быть направлены на нужды восстановления Украины.

На сегодня, кроме США, только Канада среди союзников Украины приняла механизм конфискации активов РФ в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в Закон "О специальных экономических мерах" (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Эстония планирует ввести правовую базу для конфискации российских активов, продвигаясь вперед в попытке передать Украине средства, замороженные под санкциями Европейского Союза.

Темы: СШАРосcияденьги
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ISW объяснили, как Россия манипулирует "террористическим уровнем" и войной в Украине

Турецкие компании продают РФ американскую электронику, которая нужна армии врага – WSJ

Генпрокурор США: конфискованные у российского олигарха средства пойдут на помощь Украине

Украинцы активно подают заявки в "Гвардию наступления" – МВД

"Указы подготовлены": Зеленский сообщил о новых решениях СНБО

Страны ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты

Все новости...
США
В США считают, что Украине придется отойти от Бахмута и ждать танков – СМИ
Украинцы в США завершат обучение на ЗРК Patriot за "несколько недель" - военный атташе
Федрезерв США снова повысил ставку, но лишь на четверть процента
Последние новости
05:49
Второй шпионский воздушный шар Китая пролетел над Латинской Америкой – Пентагон
04:55
Китай может планировать нападение на Тайвань до 2027 года – СМИ
03:58
В ISW объяснили, как Россия манипулирует "террористическим уровнем" и войной в Украине
02:58
В Мариуполь и район Россия стянула 30 тысяч оккупантов – советник мэра
02:25
Подрыв подростков на "лепестке" в Изюме: в горсовете уточнили детали и количество пострадавших
01:45
фото, видеоВ Белгородской области РФ – пожар на заводе
00:45
В Норвегии хотят продолжить допросы экс-командира "Вагнера"
23:44
видеоДжонсон прилетел в США, чтобы говорить о помощи Украине
23:29
инфографикаКак украинские заведения общественного питания выполняют закон о запрете курения: данные мониторинга
23:22
Кулеба призвал МОК прекратить прикрывать преступления РФ белыми флагами
Все новости...