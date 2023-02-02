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Украина довольна договоренностью с ЕС об оценке прогресса Украины – Шмыгаль

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 22:48

Решение Европейской комиссии об "устной оценке" выполнения 7 критериев, которые Украина получила вместе со статусом кандидата, позволит Украине завершить выполнение этих требований ЕС уже осенью.

Об этом заявил "Европейской правде" премьер-министр Денис Шмыгаль на совместном брифинге с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос ЕвроПравды, отметила, что Еврокомиссия будет придерживаться своего решения о том, что промежуточная оценка выполнения Киевом критериев ЕС будет осуществлена в форме "устного обновления отчета о расширении", и только осенью Брюссель будет готов выдать письменный отчет по этому поводу.

"Действительно, мы готовим устное обновление для стран-членов ЕС. Оно будет осуществлено весной. А полная, детальная оценка, где будет идти речь, что из 7 шагов выполнено, где нужно что-то дополнительное сделать - ее мы увидим осенью", - заявила президент Еврокомиссии.

Как известно, выполнение 7 критериев является необходимым условием для того, чтобы Украина могла двигаться к вступлению в ЕС, в том числе начать официальные переговоры о вступлении.

Денис Шмыгаль, впрочем, убежден, что эта промежуточная оценка будет предоставлена не только странам-членам, но и Украине, и при необходимости позволит Киеву сделать работу над ошибками.

"Устная оценка даст нам понимание, закончили ли мы выполнение 7 пунктов... А осенью, когда будет большой отчет, мы получим фактически конечный отчет (с подтверждением завершения выполнения 7 критериев)", - ответил ЕвроПравде премьер-министр.

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Шмыгаль также отметил, что осенью Украина "поставит перед ЕС вопрос о начале переговоров".

Читайте также независимый анализ того, как Украина выполняет 7 требований к кандидату в члены ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", на встрече правительства и Еврокомиссии в Киеве Урсула фон дер Ляйен произнесла речь о том, что Украина будет членом ЕС.

Темы: ЕСШмыгаль
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