В США считают, что Украине придется отойти от Бахмута и ждать танков – СМИ

В США советуют украинским силам тянуть время, в ожидании нового оружия. Также придется отойти от Бахмута, чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления.

Источник: Bloomberg

Дословно: "По словам чиновника, США советуют украинским силам тянуть время, чтобы позволить танкам и другому вооружению прибыть.

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Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, также придется вскоре вывести свои войска из восточного города Бахмут, заявили американские и европейские чиновники, присудив России символическую победу".

Детали: Отмечается, что отступление из Бахмута не окажет значительного стратегического влияния на войну.

По словам высокопоставленного американского чиновника, украинские войска, скорее всего, установят оборонительные линии очень близко к тому месту, где сейчас проходит линия фронта.

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Ожидается, что из Бахмута Россия будет продвигаться к Славянску и Краматорску: "Ее войскам вряд ли удастся захватить всю восточную часть Донецкой области в ближайшее время, учитывая огромные размеры территории".

Если Украина сосредоточится на юге весной и летом, то сможет открыть возможности вокруг Крыма, поскольку российские военные будут отрезаны от поставок.

В то же время, Россия может попытаться оттеснить украинские силы как можно дальше на север, подальше от Крыма.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым в ближайшее время.

Тем не менее, если Украине удастся вернуть себе территорию на юге в районе Мелитополя и разделить российские границы между Крымом и востоком страны до конца лета, Киев создаст почву для нескольких тяжелых месяцев для Путина и его войск.

Собеседники издания считают, что война, вероятно, затянется до 2024 года.

В частности, предоставленного Украине вооружения пока недостаточно для существенного отвоевания территории, а больше оружия поступит через несколько месяцев.

Учитывая время, необходимое для доставки, подготовки и построения линий поставок, современные боевые танки из Европы и США могут появиться на поле боя не раньше весны.

Сообщают, что РФ также в определенной степени учится на ошибках: "Она отвела технику из районов, находящихся в пределах досягаемости дальнобойной артиллерии, построила больше оборонительной инфраструктуры, такой как заграждения и траншеи в северном Крыму, и разместила больше мин. По словам высокопоставленного чиновника НАТО, она также использует более короткие логистические линии".