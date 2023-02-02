Двое волонтеров из Норвегии получили ранения во время обстрела Бахмута

Во время обстрела города Бахмут Донецкой области в четверг получили ранения двое норвежских волонтеров-медиков Сандер Сьорсвен Трелвик и Симон Йонсен.

Об этом их родственники и сам Йонсен рассказали в комментарии VG, пишет "Европейская правда".

По словам Йонсена, он с Трелвиком в четверг утром получили задание эвакуировать нескольких человек, пострадавших от обстрелов. После того как медики приехали на указанное место, российские войска открыли по ним обстрел.

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"Они дважды бомбили по одному и тому же месту. Затем начали (обстрел) района, когда увидели, что мы выжили", - сказал доброволец и добавил, что несколько других людей, которые были с ним и Трелвиком, погибли.

Сандер Сёрсвен Трелвик (слева, до ранения) и Симон Йонсен ФОТО: VG

Мать Трелвика рассказала, что тот получил ожоги 30-40% тела и имеет осколочные ранения, но внутренние органы остались неповрежденными. Его вместе с Йонсеном отправили в госпиталь города Днепра на лечение.

Женщина добавила, что норвежские власти готовят эвакуацию раненых через Польшу на родину.

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В министерстве иностранных дел Норвегии сообщили VG, что им известно о ситуации, но от подробностей отказались.

Бахмут, на который осуществляют постоянные атаки наемники частной военной компании "Вагнера", остается одной из самых горячих "точек" на фронте в течение последних нескольких месяцев. Россия утверждает, что взяла город в оперативное окружение, что украинская сторона отрицает.