Обстрелы Сумщины: за сутки – 120 "прилетов"

В течение 2 февраля россияне совершили обстрелы 4 территориальных громад Сумской области, зафиксировано 120 "прилетов".

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Есманьской громаде россияне били из минометов, было 16 "прилетов".

Белопольскую громаду враг также обстреливал из минометов, зафиксирован 31 "прилет".

Шалыгинскую громаду россияне обстреливали из РСЗО, было 16 "прилетов".

В Середино-Будской громаде оккупанты сбросили на территорию одного из сел 4 мины. В результате вражеской атаки частично разрушены 3 частных дома и линия электропередач, обошлось без человеческих потерь.