Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне осуществляют массированный обстрел Херсона – облсовет

"Украинская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 01:45
Россияне осуществляют массированный обстрел Херсона – облсовет
Последствия обстрелов в Херсоне. Иллюстративное фото Национальной полиции

Ночью 3 февраля российские оккупанты продолжают наносить удары по Херсону.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь: "Орки продолжают массированный обстрел Херсона, будьте осторожны!".

Реклама:

Что этому предшествовало: Российские военные 2 февраля нанесли удар по селу Камышаны Херсонской области, в результате чего получили ранения 4 человека, в том числе 5-летний ребенок.

Темы: Херсонобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
Все новости...
Реклама: