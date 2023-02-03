Россияне осуществляют массированный обстрел Херсона – облсовет
Пятница, 3 февраля 2023, 01:45
Ночью 3 февраля российские оккупанты продолжают наносить удары по Херсону.
Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram
Прямая речь: "Орки продолжают массированный обстрел Херсона, будьте осторожны!".
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Что этому предшествовало: Российские военные 2 февраля нанесли удар по селу Камышаны Херсонской области, в результате чего получили ранения 4 человека, в том числе 5-летний ребенок.