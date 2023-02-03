Россияне осуществляют массированный обстрел Херсона – облсовет

Ночью 3 февраля российские оккупанты продолжают наносить удары по Херсону.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь: "Орки продолжают массированный обстрел Херсона, будьте осторожны!".

Что этому предшествовало: Российские военные 2 февраля нанесли удар по селу Камышаны Херсонской области, в результате чего получили ранения 4 человека, в том числе 5-летний ребенок.