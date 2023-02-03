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РФ потеряла в Украине убитыми и ранеными 200 тысяч военных – NYT

"Украинская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 05:42
РФ потеряла в Украине убитыми и ранеными 200 тысяч военных – NYT
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

За 11 месяцев полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 200 тыс. военнослужащих.

Источник: авторская статья американского издания The New York Times

Детали: По данным американских и других западных официальных лиц, количество убитых и раненых российских военных в Украине приближается к 200 тыс., пишет NYT.

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"Эти потери только за 11 месяцев в 8 раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане", – говорится в статье.

Отмечается, что особенно большие потери российская армия понесла в боях за Бахмут и Соледар.

Вместе с тем, пишет издание, российские аналитики говорят, что человеческие жертвы вряд ли станут сдерживающим фактором для военных целей Путина.

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"Война ведется по типу борьбы, с которой страна столкнулась во время Второй мировой войны, когда погибло более 8 млн советских солдат. Путин готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее количество жертв может подорвать его политическую поддержку", – говорится в публикации.

Напомним: В ноябре председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что более 100 тыс. российских солдат были убиты или ранены во время войны в Украине.

Темы: РосcиявойнаУкраина
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