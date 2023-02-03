Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бундестаге выступили за присоединение Украины к ЕС в течение 5-6 лет

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 10:21

Председатель Европейского комитета Бундестага Антон Хофрайтер высказался за вступление Украины в ЕС в течение следующих пяти-шести лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Вступление раньше было бы "скорее нереальным", сказал Хофрайтер. Но он "также считает, что это не должно быть десять лет".

Как отметил политик "Зеленых", трудно представить себе принятие в ЕС страны, которая все еще находится в состоянии войны. Но уже можно было бы вести переговоры, считает Хофрайтер. Это зависит от того, что Украина делает для того, чтобы соответствовать условиям вступления.

"Нельзя сказать, что в Украине все хорошо с точки зрения состояния государства", - сказал он. Среди проблем Хофрайтер назвал коррупцию, верховенство права и свободу СМИ.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к началу переговоров о членстве в Европейском Союзе.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь в Киеве, выразила мнение, что Украина станет членом Европейского Союза.

ВИДЕО ДНЯ

Ожидается, что после саммита лидеры Украины и ЕС письменно подтвердят, что будущее Украины и ее граждан связано с Европейским Союзом. Но на самом деле перспектива присоединения Украины к ЕС остается отдаленной.

Читайте УП В Google News

Темы: ГерманияУкраинаЕСевроинтеграция
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия не способна вести "несколько крупных наступательных операций" – ISW

Байден: Приказывал сбить шар-шпион "как можно быстрее", Пентагон рекомендовал подождать

Украине нужны сотни тысяч БПЛА, надо развивать собственный рынок – Резников

дополненоЗеленский лишил украинского гражданства Клюева, Табачника и Клименко – источники

США сбили китайский шпионский аэростат

Зеленский подписал документы в отношении тех, у кого обнаружили российское гражданство

Все новости...
Германия
Берлин планирует разрешить передачу Украине десятков танков Leopard 1 с промышленных складов
Украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot
В Германии введут универсальный месячный проездной за 49 евро
Последние новости
07:43
фотоЧили охватили масштабные лесные пожары, есть погибшие и много пострадавших
07:08
Лечить раненых оккупантов в Светлодарск приехали медики из Якутии – штаб
06:37
Силы обороны отбили вражеские атаки в районах 9 населенных пунктов – сводка
06:22
Столица штата Нью-Йорк поможет отстроить Бучу
05:30
Россия не способна вести "несколько крупных наступательных операций" – ISW
04:30
Китай выразил "недовольство" из-за сбитого аэростата в США
03:50
Россияне намерены вывезти детей с оккупированной Луганщины в Карелию – ЦНС
02:54
"Существует консенсус" с Зеленским, что территория РФ не подвергнется атакам западным оружием - Шольц
01:51
Байден: Приказывал сбить шар-шпион "как можно быстрее", Пентагон рекомендовал подождать
00:58
видеоВ центре Мариуполя оккупанты демонтировали бульвар Хмельницкого – советник мэра
Все новости...