Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Бундестаге выступили за присоединение Украины к ЕС в течение 5-6 лет

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 09:21

Председатель Европейского комитета Бундестага Антон Хофрайтер высказался за вступление Украины в ЕС в течение следующих пяти-шести лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Вступление раньше было бы "скорее нереальным", сказал Хофрайтер. Но он "также считает, что это не должно быть десять лет".

Реклама:

Как отметил политик "Зеленых", трудно представить себе принятие в ЕС страны, которая все еще находится в состоянии войны. Но уже можно было бы вести переговоры, считает Хофрайтер. Это зависит от того, что Украина делает для того, чтобы соответствовать условиям вступления.

"Нельзя сказать, что в Украине все хорошо с точки зрения состояния государства", - сказал он. Среди проблем Хофрайтер назвал коррупцию, верховенство права и свободу СМИ.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к началу переговоров о членстве в Европейском Союзе.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь в Киеве, выразила мнение, что Украина станет членом Европейского Союза.

Ожидается, что после саммита лидеры Украины и ЕС письменно подтвердят, что будущее Украины и ее граждан связано с Европейским Союзом. Но на самом деле перспектива присоединения Украины к ЕС остается отдаленной.

Темы: ГерманияУкраинаЕСевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Германия
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Последние новости
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
Все новости...
Реклама: