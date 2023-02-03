В Бундестаге выступили за присоединение Украины к ЕС в течение 5-6 лет

Председатель Европейского комитета Бундестага Антон Хофрайтер высказался за вступление Украины в ЕС в течение следующих пяти-шести лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Вступление раньше было бы "скорее нереальным", сказал Хофрайтер. Но он "также считает, что это не должно быть десять лет".

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Как отметил политик "Зеленых", трудно представить себе принятие в ЕС страны, которая все еще находится в состоянии войны. Но уже можно было бы вести переговоры, считает Хофрайтер. Это зависит от того, что Украина делает для того, чтобы соответствовать условиям вступления.

"Нельзя сказать, что в Украине все хорошо с точки зрения состояния государства", - сказал он. Среди проблем Хофрайтер назвал коррупцию, верховенство права и свободу СМИ.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к началу переговоров о членстве в Европейском Союзе.

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Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь в Киеве, выразила мнение, что Украина станет членом Европейского Союза.

Ожидается, что после саммита лидеры Украины и ЕС письменно подтвердят, что будущее Украины и ее граждан связано с Европейским Союзом. Но на самом деле перспектива присоединения Украины к ЕС остается отдаленной.