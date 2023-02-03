Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США дадут Украине дальнобойные снаряды с GPS-наведением: пришлют не раньше октября - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 09:58
США дадут Украине дальнобойные снаряды с GPS-наведением: пришлют не раньше октября - СМИ
ракета GLSDB, фото Defense Express

Новая ракета наземного базирования с боеголовкой GLSDB, которая будет заказана у компании Boeing, станет частью последнего пакета американского оружия для Украины, о котором будет объявлено в пятницу Белым домом и Пентагоном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных лиц.

Гибридное оружие большой дальности сочетает в себе два проверенных устройства: бомбу малого диаметра ВВС, управляемую с помощью спутников GPS, и армейскую ракету, которая уже находится на вооружении Вооруженных Сил Украины. Как и некоторое другое оборудование, предоставленное США и союзниками, оно не будет развернуто в Украине в ближайшее время. По словам представителя отрасли, первые поставки займут около девяти месяцев после того, как будет заключен контракт.

Реклама:

Финансирование высокоточных ракет будет осуществляться за счет 1,75 миллиарда долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности, о которой, как ожидается, будет объявлено в пятницу. По словам одного из чиновников, на начальном этапе на это будет выделено не более 200 миллионов долларов.

В пятницу также будет объявлено о выделении дополнительных $475 млн в рамках полномочий президента США на изъятие оружия из запасов Минобороны. В частности, речь идет о дополнительных противопехотных минах Claymore, зимних парках, 155-мм снарядах Excalibur с GPS-наведением, оборудовании для поддержки ракет Patriot и наплечных ракетных пусковых установках Mk 153. Оборудование, которое изымается из запасов Пентагона, как правило, поставляется значительно быстрее.

Новая боеголовка ракеты Boeing трижды испытывалась с 2015 года в партнерстве со шведской компанией Saab AB. По словам представителя отрасли, знакомого с результатами испытаний, она пролетела 130 километров и поразила цель в пределах 102 сантиметров от ее GPS-цели. Это примерно вдвое превышает дальность нынешних ракет, выпускаемых с пусковых установок Himars, которые стали ценным активом для украинских сил.

ВИДЕО ДНЯ

В заявлении Boeing говорится, что этот заказ ознаменует первую продажу оружия.

Первым о возможной передаче Украине дальнобойных "бомб" сообщало агентство Reuters. The Wall Street Journal также сообщал о том, что в пятницу США могут объявить о новом пакете военной помощи, который впервые будет содержать дальнобойные снаряды.

ВВС США представили бомбу малого диаметра с GPS-наведением в 2006 году. Новое оружие Boeing-Saab разработано таким образом, что после запуска с установки Himars бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает мини-крылья и летит к цели, определенной с помощью GPS.

Темы: СШАУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
США
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Последние новости
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
Все новости...
Реклама: