США дадут Украине дальнобойные снаряды с GPS-наведением: пришлют не раньше октября - СМИ

Новая ракета наземного базирования с боеголовкой GLSDB, которая будет заказана у компании Boeing, станет частью последнего пакета американского оружия для Украины, о котором будет объявлено в пятницу Белым домом и Пентагоном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных лиц.

Гибридное оружие большой дальности сочетает в себе два проверенных устройства: бомбу малого диаметра ВВС, управляемую с помощью спутников GPS, и армейскую ракету, которая уже находится на вооружении Вооруженных Сил Украины. Как и некоторое другое оборудование, предоставленное США и союзниками, оно не будет развернуто в Украине в ближайшее время. По словам представителя отрасли, первые поставки займут около девяти месяцев после того, как будет заключен контракт.

Финансирование высокоточных ракет будет осуществляться за счет 1,75 миллиарда долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности, о которой, как ожидается, будет объявлено в пятницу. По словам одного из чиновников, на начальном этапе на это будет выделено не более 200 миллионов долларов.

В пятницу также будет объявлено о выделении дополнительных $475 млн в рамках полномочий президента США на изъятие оружия из запасов Минобороны. В частности, речь идет о дополнительных противопехотных минах Claymore, зимних парках, 155-мм снарядах Excalibur с GPS-наведением, оборудовании для поддержки ракет Patriot и наплечных ракетных пусковых установках Mk 153. Оборудование, которое изымается из запасов Пентагона, как правило, поставляется значительно быстрее.

Новая боеголовка ракеты Boeing трижды испытывалась с 2015 года в партнерстве со шведской компанией Saab AB. По словам представителя отрасли, знакомого с результатами испытаний, она пролетела 130 километров и поразила цель в пределах 102 сантиметров от ее GPS-цели. Это примерно вдвое превышает дальность нынешних ракет, выпускаемых с пусковых установок Himars, которые стали ценным активом для украинских сил.

В заявлении Boeing говорится, что этот заказ ознаменует первую продажу оружия.

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Первым о возможной передаче Украине дальнобойных "бомб" сообщало агентство Reuters. The Wall Street Journal также сообщал о том, что в пятницу США могут объявить о новом пакете военной помощи, который впервые будет содержать дальнобойные снаряды.

ВВС США представили бомбу малого диаметра с GPS-наведением в 2006 году. Новое оружие Boeing-Saab разработано таким образом, что после запуска с установки Himars бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает мини-крылья и летит к цели, определенной с помощью GPS.