Из-за российских обстрелов в Херсоне горел торговый центр
Пятница, 3 февраля 2023, 12:52
В результате ночных обстрелов Херсона в городе произошло несколько значительных пожаров.
Источник: сообщение Херсонского городского совета
Дословно: "Один из самых массивных пожаров произошел в торговом центре. Объект подвергся серьезным разрушениям. На тушение пожара было привлечено 9 единиц пожарно-спасательной техники и около 40 спасателей".
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Детали: "Чрезвычайники" сообщили, что приходилось работать в условиях постоянных обстрелов.
Удалось спасти 8 единиц транспортных средств, а также бензо- и электроинструменты, стеллажи со строительными материалами на площади около 600 кв. метров.
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