Из-за российских обстрелов в Херсоне горел торговый центр

В результате ночных обстрелов Херсона в городе произошло несколько значительных пожаров.

Источник: сообщение Херсонского городского совета

Дословно: "Один из самых массивных пожаров произошел в торговом центре. Объект подвергся серьезным разрушениям. На тушение пожара было привлечено 9 единиц пожарно-спасательной техники и около 40 спасателей".

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Детали: "Чрезвычайники" сообщили, что приходилось работать в условиях постоянных обстрелов.

Удалось спасти 8 единиц транспортных средств, а также бензо- и электроинструменты, стеллажи со строительными материалами на площади около 600 кв. метров.