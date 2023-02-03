Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия и Швеция ведут переговоры по ПВО для Украины

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 13:53
Германия и Швеция ведут переговоры по ПВО для Украины
скриншот

Германия и Швеция ведут переговоры о новом пакете вооружений, в рамках которого Стокгольм предоставит Украине ракеты противовоздушной обороны и пусковые установки для немецких систем IRIS-T.

Как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Германия обратилась к Швеции с просьбой предоставить пусковые установки для совместимой с IRIS-T противоракетной системы. По словам людей, знакомых с этим вопросом, переговоры также позволят получить больше боеприпасов, которые могут быть использованы для немецких систем IRIS-T, присланных Украине.

Реклама:

По словам собеседников, Германия придерживается своего плана отправить три дополнительные системы IRIS-T в этом году, после того, как первая прибыла в октябре.

Вооруженные силы Швеции используют ракеты IRIS-T в системе Robotsystem 98, запускаемые с бронированных гусеничных машин шведского производства. В ноябре правительство скандинавской страны объявило, что поставит Украине систему противовоздушной обороны, не уточнив ее тип.

Как пишет в свою очередь Spiegel, пока что Стокгольм не хочет передавать пусковые установки. Вице-канцлер Роберт Габек во время визита в Стокгольм в четверг лично агитировал предоставить мобильную "пусковую установку" шведского производства для IRIS-T-SLM. Однако этот визит, по данным издания, не стал историей успеха.

ВИДЕО ДНЯ

Как пишет Spiegel, пусковая установка шведского производства способна расширить радиус действия системы, уже поставленной Киеву: Украина могла бы защищать большие территории от российских обстрелов.

Швеция получила пять систем IRIS-T-SLS в 2019 году. Вторая "S" в "SLS" означает меньшую ("короткую") дальность действия. Как пишет Spiegel, судя по всему, страна не хочет отказываться от товара, который пользуется спросом. Возможно, также из-за пробуксовки процесса вступления в НАТО и из-за беспокойства относительно российской реакции на поставки вооружений.

В Министерстве обороны Швеции сообщили, что страна еще не является членом НАТО, но находится по соседству с Россией: это всегда нужно учитывать, когда речь идет о поставках оружия в Украину. В ведомстве не захотели комментировать конкретно вопрос IRIS.

Как сообщалось, Германия намерена приобрести для своих вооруженных сил восемь зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.

Сами немецкие вооруженные силы пока не имеют такой системы, которую разработал частный немецкий производитель оружия Diehl и которая считается одной из самых современных в мире.

Темы: ГерманияШвецияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Германия
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Последние новости
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
Все новости...
Реклама: