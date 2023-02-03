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Германия и Швеция ведут переговоры по ПВО для Украины

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 14:53
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Германия и Швеция ведут переговоры о новом пакете вооружений, в рамках которого Стокгольм предоставит Украине ракеты противовоздушной обороны и пусковые установки для немецких систем IRIS-T.

Как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Германия обратилась к Швеции с просьбой предоставить пусковые установки для совместимой с IRIS-T противоракетной системы. По словам людей, знакомых с этим вопросом, переговоры также позволят получить больше боеприпасов, которые могут быть использованы для немецких систем IRIS-T, присланных Украине.

По словам собеседников, Германия придерживается своего плана отправить три дополнительные системы IRIS-T в этом году, после того, как первая прибыла в октябре.

Вооруженные силы Швеции используют ракеты IRIS-T в системе Robotsystem 98, запускаемые с бронированных гусеничных машин шведского производства. В ноябре правительство скандинавской страны объявило, что поставит Украине систему противовоздушной обороны, не уточнив ее тип.

Как пишет в свою очередь Spiegel, пока что Стокгольм не хочет передавать пусковые установки. Вице-канцлер Роберт Габек во время визита в Стокгольм в четверг лично агитировал предоставить мобильную "пусковую установку" шведского производства для IRIS-T-SLM. Однако этот визит, по данным издания, не стал историей успеха.

Как пишет Spiegel, пусковая установка шведского производства способна расширить радиус действия системы, уже поставленной Киеву: Украина могла бы защищать большие территории от российских обстрелов.

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Швеция получила пять систем IRIS-T-SLS в 2019 году. Вторая "S" в "SLS" означает меньшую ("короткую") дальность действия. Как пишет Spiegel, судя по всему, страна не хочет отказываться от товара, который пользуется спросом. Возможно, также из-за пробуксовки процесса вступления в НАТО и из-за беспокойства относительно российской реакции на поставки вооружений.

В Министерстве обороны Швеции сообщили, что страна еще не является членом НАТО, но находится по соседству с Россией: это всегда нужно учитывать, когда речь идет о поставках оружия в Украину. В ведомстве не захотели комментировать конкретно вопрос IRIS.

Как сообщалось, Германия намерена приобрести для своих вооруженных сил восемь зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.

Сами немецкие вооруженные силы пока не имеют такой системы, которую разработал частный немецкий производитель оружия Diehl и которая считается одной из самых современных в мире.

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Темы: ГерманияШвецияУкраинавойна
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