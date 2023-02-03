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В Черном море нет российских "Калибров" – ВМС

Ирина БалачукПятница, 3 февраля 2023, 14:32
В Черном море нет российских Калибров – ВМС
Инфографика ВМС ВСУ

По состоянию на 3 февраля Россия не вывела в Черное море ни одного носителя крылатых ракет "Калибр".

Источник: Военно-морские силы ВСУ в Facebook

Дословно ВМС: "В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, среди которых ни одного носителя крылатых ракет "Калибр"".

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Детали: Сообщается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 1 корабль.

В Средиземном море стоят 10 российских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

Темы: Черное мореРосcиявойна
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