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В Черном море нет российских "Калибров" – ВМС

Ирина БалачукПятница, 3 февраля 2023, 15:32
Инфографика ВМС ВСУ

По состоянию на 3 февраля Россия не вывела в Черное море ни одного носителя крылатых ракет "Калибр".

Источник: Военно-морские силы ВСУ в Facebook

Дословно ВМС: "В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, среди которых ни одного носителя крылатых ракет "Калибр"".

Детали: Сообщается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 1 корабль.

В Средиземном море стоят 10 российских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

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Темы: Черное мореРосcиявойна
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