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Зеленский пообещал "не потерять ни одного дня" для переговоров о вступлении в ЕС

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 16:22

Президент Владимир Зеленский на саммите Украина-ЕС 3 февраля в Киеве зафиксировал, что целью Украины на пути в Евросоюз является начало переговоров о вступлении, и он пообещал в этой связи "не потерять ни одного дня".

Об этом говорится в официальном Telegram-канале главы государства, сообщает "Европейская правда".

"Сегодняшний саммит Украина-ЕС - весомый символ того, что мы преодолеем любые препятствия для укрепления нашего партнерства и интеграции. Наша цель абсолютно четкая: начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе для сближения Украины и ЕС", - сказал президент.

"Я в этом очень заинтересован. Мы, к сожалению, очень быстрые. Даже может показаться, что сверхбыстрые. Но мы действительно этого хотим. Мы думаем об этом и мечтаем", - добавил Зеленский.

Накануне президент заявил, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к началу переговоров о членстве в Европейском Союзе.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь в Киеве, выразила мнение, что Украина станет членом Европейского Союза.

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Темы: ЗеленскийЕСУкраинаевроинтеграция
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