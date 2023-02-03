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Оккупанты обстреляли центр Торецка из "Градов": один человек погиб, шестеро ранены

Станислав ПогориловПятница, 3 февраля 2023, 16:32
фото: пресс-служба Донецкой облпрокуратуры

3 февраля российские захватчики обстреляли центральную часть города Торецк Донецкой области, погиб один человек, еще 6 получили ранения.

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры

Дословно: "В результате вражеской атаки 60-летний гражданин погиб, еще шестеро местных жителей - трое женщин и трое мужчин в возрасте от 27 до 62 лет получили ранения различной степени тяжести".

 

Детали: Снаряды захватчиков попали в многоэтажные дома, автомобили, магазин и прилегающие сооружения.

 

Сообщается, что в этот же день оккупанты из артиллерии обстреляли пгт Кураховка Покровского района, в результате чего ранения получили 37 и 81-летние женщины, а также 76-летний мужчина.

 

Сейчас на местах работают правоохранители и спасатели. Все пострадавшие доставлены в больницы.

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Темы: Донецкая областьобстрелжертвывойна
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