По всей Украине второй раз за день объявляли тревогу: снова МиГ в Беларуси
Пятница, 3 февраля 2023, 17:32
По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя в Беларуси. Это уже второй раз за пятницу.
Источник: alerts.in.ua и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"
Детали: По данным "Гаюна", в 16:30 с белорусского военного аэродрома Мачулищи взлетел МиГ-31К Воздушных сил РФ, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Тревога длилась около 40 минут.
Утром 3 февраля по всей территории Украины на 1 час 40 мин также объявляли воздушную тревогу, в это время в Беларуси в воздухе находились российские МиГ-31К.
Предыстория:
- Днем 2 февраля Россия и Беларусь заявили о завершении "лётно-тактических учений Союзного государства". Однако украинский Генштаб вечером констатировал, что враг свою авиацию на пункты постоянного базирования не переместил.
- Позже "Беларускі Гаюн" сообщил, что это может означать, что РФ решила усилить свое постоянное авиаприсутствие в Беларуси.
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