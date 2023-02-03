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По всей Украине второй раз за день объявляли тревогу: снова МиГ в Беларуси

Евгений КизиловПятница, 3 февраля 2023, 17:32
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По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя в Беларуси. Это уже второй раз за пятницу.

Источник: alerts.in.ua и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным "Гаюна", в 16:30 с белорусского военного аэродрома Мачулищи взлетел МиГ-31К Воздушных сил РФ, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Тревога длилась около 40 минут.

Утром 3 февраля по всей территории Украины на 1 час 40 мин также объявляли воздушную тревогу, в это время в Беларуси в воздухе находились российские МиГ-31К.

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Темы: воздушная тревога
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