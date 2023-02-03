Связанные с Госдумой РФ лоббисты финансировали европейских политиков для легитимизации аннексии Крыма

Финансируемая Россией лоббистская группа "Международное агентство актуальной политики" как минимум с 2016 года работала с европейскими политиками, чтобы добиться отмены санкций Евросоюза в отношении России после аннексии Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании OCCRP, IRPI, "Важные истории" и Profil.

Журналисты получили доступ к электронной переписке российского медиатехнолога Саргиса Мирзаханяна, который работал помощником у депутатов Госдумы РФ. Утечку опубликовали хакеры, которые называют себя "Киберхунтой", в 2016—2017 годах.

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Журналисты нашли в переписке проект отмены санкций против России для Кипра, где санкции описываются как "фундаментально противоречащие нормам международного права", а также подчеркивается экономический ущерб, нанесенный Кипру в результате потери бизнеса с Россией. Он оказался почти идентичен окончательной версии, подписанной через несколько месяцев кипрской парламентской фракцией AKEL.

В электронных письмах также подробно описываются идеи отдельных проектов для Латвии, Греции и даже Парламентской ассамблеи Совета Европы. Однако нет никаких указаний на то, что эти предложения были официально выдвинуты.

Представители правых партий Паоло Тозато из итальянской "Лиги Севера" и Йоханнес Хюбнер из австрийской Партии свободы, согласно данным из переписки, должны были внести в свои законодательные органы резолюции об отмене санкций против России. У каждого проекта был указан бюджет в 20 тысяч евро, а еще 15 тысяч евро были зарезервированы для каждого "в случае успешного голосования".

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В одном из писем утечки Мирзаханян сообщает, что получил от неназванного европейского политика информацию "по ценнику за проголосованное". Тозато и Хюбнер в итоге представили соответствующие проекты в своих парламентах.

В 2016 году организация Мирзаханяна работала с итальянским депутатом Стефано Вальдегамбери из регионального парламента Венето: это был первый регион страны Евросоюза, принявший резолюцию об отмене санкций против России. "Получилась бомба! С точки зрения медийности — это скорее всего будет нашим самым громким инфовбросом!" — отреагировал Мирзаханян в одном из писем. Затем региональные советы в Лигурии и Ломбардии последовали примеру Венето и приняли собственные резолюции о "признании" Крыма частью России.

Налаживание сотрудничества также выражалось в приглашении на Ялтинский международный экономический форум, который проходил ежегодно с 2016 по 2019 год с участием команды Мирзаханяна. В переписке есть список из имен девяти приглашенных в Ялту европейских политиков из Австрии, Германии, Италии, Чехии и Польши и их гонорары на общую сумму 21 500 евро. Эти выплаты, вероятно, выходят за рамки компенсации расходов, так как транспортные издержки обсуждали отдельно.

Из писем, датированных 2017 годом, следует, что организация Мирзаханяна работала с командой депутата Леонида Слуцкого, чтобы приглашать видных европейских деятелей для наблюдения за выборами в России в сентябре 2017 года.

Приглашения отправляли через основанный Слуцким "Российский фонд мира", а бюджет для оплаты расходов на 2017 год составил не менее 68 тысяч евро, в том числе для оплаты дороги и проживания, как следует из электронных писем.

Среди наблюдателей были три члена Европарламента: Яромир Количек из Чехии, Доминик Бильде из Франции и Андре Элиссен из Нидерландов, а также депутат Палаты представителей парламента Бельгии Альдо Каркачи, депутат Национального совета Словакии Марек Крайчи, депутат Народного собрания Болгарии Румен Гечев и депутат Риксдага Швеции Павел Гамов.

Стефано Вальдеганбери также работал наблюдателем в Крыму во время президентских выборов 2018 года и парламентских выборов 2021 года.