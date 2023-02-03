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Штурмовики РФ попытались прорваться в Бахмут: понесли потери и отступили – ГПСУ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 февраля 2023, 20:06
Фото: ГПСУ

Российские штурмовики 2 февраля попытались прорвать линию обороны пограничного подразделения в пригороде Бахмута – потеряли людей и отступили.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Детали: Пограничники сообщают, что оккупанты планировали попасть в застройку и закрепиться. В начале боя превосходящие силы российских оккупантов вклинились в защитный рубеж и попытались отыскать дроном позиции украинских защитников. Дрон пограничники выследили и попали из стрелкового оружия.

Пограничники совершили маневр и вызвали огневую поддержку. Минометный налет сократил численное преимущество нападающих. Чтобы уберечься, пехота страны-агрессора рассеялась по окружающим сооружениям.

ГПСУ сообщают, что выбивать врага из зданий пришлось "гранатами, огнем из автоматов и группового оружия". В ближнем бою украинские защитники локализовали прорыв и вытеснили вражеские силы.

Российские штурмовики были вынуждены отступить. Враг потерял 9 человек убитыми и ориентировочно 20 ранеными.

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Темы: Пограничная службаБахмут
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