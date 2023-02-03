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ЕС передал украинской армии грузовики, внедорожники и машины скорой помощи

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 20:31

Европейский союз передал Вооруженным силам Украины грузовики, внедорожники и кареты скорой помощи.

Об этом написал в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

"Еще один конкретный пример поддержки Вооруженных Сил Украины в защите своей территории, суверенитета и населения: сегодня для ВСУ прибыли новые грузовики повышенной проходимости, переданные Европейским фондом мира", - говорится в сообщении.

Украина получила 13 новых грузовиков повышенной проходимости для перевозки военных, 94 авто повышенной проходимости и 50 карет скорой помощи.

"И это еще не все. ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил Боррель.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве объявила о выделении первого миллиарда евро в соответствии с планом "Быстрого восстановления"

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Темы: помощь УкраинеЕС
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